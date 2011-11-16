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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Безработные во Франции скоро обретут работу

16 ноября 2011, 12:39 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

        Одним махом Президент Франции Николя Саркози  намерен обеспечить отряды безработных работой. Об этом он сообщил во вторник  во время своего визита в Бордо. Почему именно это место вдохновило главу республики трудно сказать, но решение привлечь к труду армию безработных сидящих на пособиях возникло у него именно здесь.

  «Вернуть честь» - так обозначил Николя Саркози свою инициативу,  предложив тем, кто получает пособие, поработать  7 часов  в неделю.   Разъясняя   свою позицию, президент добавил,  что это мера предложена «не для наказания, напротив - для уважения, для того чтобы вернуть честь».

   Эксперимент будет запущен уже к концу года. Для начала в десятке департаментов Франции. 

   Уточненный список регионов пока не называется, так же как и характер работ. Однако известно, что в случае отказа,  получающий пособие может быть  подвергнут санкциям, вплоть до полного лишения пособия.

 

 

 

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