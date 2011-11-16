Безработные во Франции скоро обретут работу

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16 ноября 2011, 12:39 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Одним махом Президент Франции Николя Саркози намерен обеспечить отряды безработных работой. Об этом он сообщил во вторник во время своего визита в Бордо. Почему именно это место вдохновило главу республики трудно сказать, но решение привлечь к труду армию безработных сидящих на пособиях возникло у него именно здесь.

«Вернуть честь» - так обозначил Николя Саркози свою инициативу, предложив тем, кто получает пособие, поработать 7 часов в неделю. Разъясняя свою позицию, президент добавил, что это мера предложена «не для наказания, напротив - для уважения, для того чтобы вернуть честь».

Эксперимент будет запущен уже к концу года. Для начала в десятке департаментов Франции.

Уточненный список регионов пока не называется, так же как и характер работ. Однако известно, что в случае отказа, получающий пособие может быть подвергнут санкциям, вплоть до полного лишения пособия.