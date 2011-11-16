Неизвестный напал с пистолетом на бизнес-школу Беркли, один раненый

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16 ноября 2011, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

В здании калифорнийского университета в Беркли в ночь на среду совершено вооружённое нападение на студентов в корпусе бизнес-школы. Мужчина с пистолетом был расстрелян полицейскими.

Полиция штата Калифорния во вторник открыла огонь на поражение вооруженного мужчины в здании факультета бизнеса Калифорнийского университета в Беркли, сообщает Reuters, подозреваемый задержан. Он ранен, сообщил официальный представитель вуза Дэн Могулоф, передаёт ИТАР-ТАСС.

По его словам, тревога в связи с появлением в здании учебного заведения вооруженного пистолетом мужчины была поднята во вторник около 15:00 по времени Тихоокеанского побережья США (16 ноября, около 03:00 мск).

Подоспевшие на место блюстители порядка преследовали подозреваемого злоумышленника до аудитории, предназначенной для компьютерных занятий. Там мужчина в ответ на приказ сложить оружие и поднять руки вверх вскинул руку с пистолетом. Полицейским пришлось применить табельное оружие.