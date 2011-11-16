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//В мире

В районе Дамаска оппозиционеры напали на штаб разведвойск ВВС Сирии

16 ноября 2011, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Reuter
Фото Reuter

В районе Дамаска с ночи среды идёт бой. Перебежчики из сирийской армии в ночь на среду напали на комплекс зданий разведывательной службы военно-воздушных сил Сирии. Данных о погибших и раненых пока нет.

Боевики из так называемой "Свободной армии" Сирии, ведущей вооруженную борьбу с правительственными силами, открыли по комплексу огонь из гранатометов и пулеметов.

В бою принимают участие вертолёты, сообщило агентство Reuter со ссылкой на неназванные оппозиционные источники, передаёт РИА Новости.

В Сирии уже почти на протяжении восьми месяцев не прекращаются антиправительственные протесты, которые начались в середине марта на юге страны, в Дераа, а затем перекинулись на другие регионы. Значительная часть представителей сирийской оппозиции и ряд стран Запада требуют отставки Асада.

ЛБ

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