Двойник Владимира Путина обнаружен в китайской деревне

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15 ноября 2011, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае в одной из глухих деревень Лунцзюй провинции Аньхой обнаружили двойника главы российского правительства Владимира Путина. Ло Юань-пин - простой крестьянин - живет в деревне, работает в поле, сообщает "Синтхуа".

Поразительное сходство 48-летнего Ло Юань-пина с российским премьером обнаружил корреспондент одной из местных газет.

Местные жители называют Юань-пина "брат Путин". Ставший "звездой" не возражает. "Конечно, я - это по-прежнему я, по-прежнему работаю в поле, так что в этом смысле ничего не изменилось", - сказал Ло Юань-пин. Но он подумывает о том, чтобы сменить профессию и организовать собственное шоу. Он считает, что будучи двойником Путина, можно выступать на корпоративах и прочих развлекательных мероприятиях.



Двойник политика рассчитывает и на то, что его неожиданная популярность поможет ему найти жену. Ло отметил, что хочет найти жену, создать семью.