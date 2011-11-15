После удара ВВС Израиля по сектору Газа пострадали консул Франции и его семья

//В мире

15 ноября 2011, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Консул Франции, его жена и 13-летняя дочь в ночь на воскресенье пострадали после удара израильских ВВС по сектору Газа, сообщил во вторник пресс-секретарь французского МИДа Бернард Валеро.



По словам дипломата, консул и его семья получили ранения осколками в своей резиденции в Газе, которая находилась в 200 метрах от места падения израильской ракеты.



Французский дипломат в этой связи заявил, что "Франция осуждает последствия нападения".



По данным Reuters, в результате израильского ракетного обстрела в Газе погиб полицейский, ранены еще четыре человека из местных жителей.