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//В мире

После удара ВВС Израиля по сектору Газа пострадали консул Франции и его семья

15 ноября 2011, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Консул Франции, его жена и 13-летняя дочь в ночь на воскресенье пострадали после удара израильских ВВС по сектору Газа, сообщил во вторник пресс-секретарь французского МИДа Бернард Валеро.

По словам дипломата, консул и его семья получили ранения осколками в своей резиденции в Газе, которая находилась в 200 метрах от места падения израильской ракеты.

Французский дипломат в этой связи заявил, что "Франция осуждает последствия нападения".

По данным Reuters, в результате израильского ракетного обстрела в Газе погиб полицейский, ранены еще четыре человека из местных жителей. 

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