Новый мэр Еревана избран единогласно и безальтернативно Советом старейшин города

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15 ноября 2011, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото сайта aysor.am

Совет старейшин Еревана во вторник выбрал нового мэра столицы Армении. Им стал единственный кандидат на этот пост вице-мэр Еревана, представитель правящей Республиканской партии Тарон Маргарян.

Все 49 присутствующих на заседании членов Совета старейшин единогласно проголосовали "за", передаёт aysor.am.



Тарон Маргарян - сын скончавшегося в 2007 году премьер-министра Армении Андраника Маргаряна.

Прежний мэр Еревана Карен Карапетян подал в отставку 28 октября. По его словам, она была обсловлена переходом на другую работу, а также личными причинами.