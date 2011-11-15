Никакой личной жизни у Оланда

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15 ноября 2011, 13:53 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Бывший журналист отдела политики Пари-Матч Валери Триервейлер была выслушана вчера вечером Генеральной инспекцией полиции (полиция в полиции) в рамках процедуры по поданной ею жалобе. 20 октября подруга Франсуа Оланда подала исковое заявление с обвинениями в адрес полиции о существовании персонального досье, которое, якобы, было ими создано.

Причиной для подобных обвинений стала публикация в журнале «Экспресс», в котором говорилось что в отношении Валери Триервейлер префектурой полиции Парижа было открыто полицейское расследование. В статье от 4 октября говорилось что соотвествующая установка была получена полицией в начале 2011. Предполагалось, что расследование может сыграть на дестабилизацию Франсуа Оланда в качестве кандидата на пост президента в течение предвыборной кампании.

Префектура полиции Парижа сообщила, что никогда не имела установок подобного рода, и что в целом подобная практика не существует уже очень давно. Министр внутренних дел Клод Геан в свою очередь, опровергнув информацию о существовании раследования, и подчеркнув, что ему приходится наблюдать» за «всплеском клеветнических обвинений», подал на «Экспресс» встречный иск за распространение заведомо ложной информации.