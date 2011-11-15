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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Никакой личной жизни у Оланда

15 ноября 2011, 13:53 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Бывший журналист отдела политики Пари-Матч Валери Триервейлер была выслушана вчера вечером  Генеральной инспекцией  полиции (полиция в полиции) в рамках процедуры по поданной ею жалобе.  20 октября подруга Франсуа Оланда подала исковое заявление с обвинениями в адрес полиции о существовании  персонального досье, которое, якобы, было ими создано.

Причиной  для подобных обвинений стала публикация в журнале «Экспресс», в котором говорилось что в отношении Валери Триервейлер  префектурой полиции Парижа было открыто полицейское расследование. В статье  от 4 октября говорилось что  соотвествующая установка была получена полицией в начале 2011. Предполагалось, что расследование может сыграть на дестабилизацию Франсуа Оланда в качестве кандидата на пост президента в течение предвыборной кампании.

Префектура полиции Парижа  сообщила,  что никогда не имела установок подобного рода,  и что в целом подобная практика не существует уже очень давно. Министр внутренних дел Клод Геан в свою очередь, опровергнув информацию о существовании раследования, и подчеркнув, что  ему  приходится наблюдать» за «всплеском клеветнических обвинений», подал на «Экспресс» встречный иск за  распространение заведомо ложной информации.

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