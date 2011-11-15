В Германии в течение десятилетия орудовала подпольная неонацистская группировка

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15 ноября 2011, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта nswap.info

В Германии выявлена преступная группировка неонацистов, члены которой с конца 90-х гг. убивали выходцев из мусульманских стран. Их подозревают в совершении 10 убийств и ряда других преступлений в различных регионах страны.

Преступники долгое время оставались безнаказанными, поскольку, по некоторым предположениям, являлись информаторами правоохранительных служб.

По данным следствия, группировка "Национал-социалистическое подполье" была создана в 1998 г. тремя молодыми людьми из Йены – 38-летним Уве Мундлосом, 34-летним Уве Бенхардтом и 36-летней Беатрис Цшепе. За время своей деятельности члены правоэкстремистской группировки убили девятерых иностранцев и одну соотечественницу – 22-летнюю сотрудницу полиции Мишель Кизеветтер.

В ноябре этого года преступники ограбили банк в городе Айзенах. Во время полицейской операции оба подозреваемых застрелились. Беатрис Цшепе сдалась полиции города Цвикау, пишет немецкое издание Focus, передаёт utro.ru. На счету неонацистов также оказался взрыв в иммигрантском квартале Кельна в июне 2004 г., в результате которого тяжелые ранения получили 22 человека.

Оба покончившие с собой мужчины в течение многих лет контактировали с представителями Ведомства по охране конституции в Тюрингии. Журналисты не исключают, что именно статус информаторов позволял им безнаказанно убивать людей долгие годы.

В понедельник Верховный суд ФРГ в Карлсруэ выдал на арест Беатрис Цшепе. Кроме того был арестован еще один предполагаемый пособник неонацистов.

Известие о том, что в Германии в течение целого десятилетия орудовала террористическая ультраправая группировка, шокировало не только общественность, но и руководство страны.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала деятельность преступников "позором Германии" и призвала коллег по партии подготовить законопроект о запрете правоэкстремистских объединений.