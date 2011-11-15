Во Франции впервые в истории юстиции в Париже идёт суд над сомалийскими пиратами

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15 ноября 2011, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта france24.com

Во Франции в парижском суде присяжных по делам несовершеннолетних во вторник начинаются слушания по делу сомалийских пиратов, захвативших в сентябре 2008 года в Аденском заливе яхту с двумя гражданами Франции на борту.

Разбирательство будет вестись судом по делам несовершеннолетних, так как одному из обвиняемых не исполнилось еще 18 лет. Возраст остальных пяти подсудимых - от 25 до 30 лет. Все они утверждают, что являются "всего лишь сомалийскими рыбаками".

Французской юстицией, однако, против них выдвигаются серьезные обвинения в похищении и насильственном удержании в заключении супружеской четы из Франции. Данные действия, как установило следствие, были совершены в составе преступной вооруженной группировки, передаёт ИТАР-ТАСС. Пираты требовали за захваченных людей выплаты выкупа в размере первоначально $4 млн, а в дальнейшем - $2 млн. По французским законам пираты могут быть осуждены вплоть до пожизненного заключения.

Это первый в истории французской судебной системы процесс по делу сомалийских пиратов, в 2012 году, ожидается, будут рассмотрены ещё 4. В настоящее время в тюрьмах Франции в ожидании процессов находятся 22 сомалийца, причастность которых к захватам заложников предстоит установить.

Аналогичные процессы над морскими пиратами пройдут в Бельгии, Нидерландах, Германии, Испании, США и Южной Корее.В настоящее время в руках сомалийских пиратов и выступающих под их маркой морских разбойников находятся пять сотен заложников и более 40 судов различного класса и яхт.