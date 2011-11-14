Зидан пошел учиться

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14 ноября 2011, 18:48 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Вчера вечером личный самолет Зинетдина Зидана приземлился в Лиможе, знаменитом своим фарфором. И причиной тому стало отнюдь не желание обновить свой столовый сервиз.

Став в июле этого года спортивным директором испанского «Мадрида», экс-капитан французской сборной по футболу решил, не затягивая вопроса, обзавестись необходимым дипломом.

Пройдя в октябре свой первый семинар в Париже, вторую сессию года, посвященную спортивной экономике, Зидан проведет в Центре спортивного права и экономики в Лиможе. Он должен будет пройти обучение, которое в свое время уже проходили другой экс- капитан сборной по футболу - Эммануэль Пети, бывший тренер французской сборной по футболу - Марк Льевремон, и нынешний тренер - Лоран Блан.

Еще до его прибытия, новое учебное заведение приготовило Зидану ВИП-прием. Лекции для него будут проходить не в тех аудиториях, где обучаются все, а в особом месте, расположение которого держится в строгой секретности.

По истечению двух лет обучения и 14 сессий Зидан рассчитывает получить диплом генерального менеджера профессионального клуба. Во Франции уже начинают поговаривать, что новый специалист может заинтересовать французскую сборную по футболу.