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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Зидан пошел учиться

14 ноября 2011, 18:48 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Вчера вечером личный самолет Зинетдина Зидана приземлился в Лиможе, знаменитом своим фарфором. И причиной тому стало отнюдь не желание обновить свой столовый сервиз.

Став  в июле этого года спортивным директором испанского «Мадрида»,  экс-капитан французской сборной по футболу решил, не затягивая вопроса, обзавестись необходимым дипломом.

Пройдя в октябре свой первый семинар в Париже,  вторую сессию года, посвященную спортивной экономике, Зидан  проведет в Центре  спортивного права и экономики в Лиможе. Он должен будет пройти обучение, которое в свое время уже проходили другой экс- капитан сборной по футболу -  Эммануэль Пети,  бывший тренер французской сборной по футболу - Марк Льевремон, и нынешний тренер  - Лоран Блан.

Еще до его прибытия,  новое учебное заведение приготовило Зидану  ВИП-прием. Лекции для него будут проходить не в тех аудиториях, где обучаются все, а  в особом месте, расположение которого держится в строгой секретности.

По истечению двух лет обучения и 14 сессий Зидан рассчитывает получить диплом  генерального менеджера профессионального клуба.  Во Франции уже начинают поговаривать, что новый специалист может заинтересовать французскую сборную по футболу.

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