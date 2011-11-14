Дочь Билла и Хиллари Клинтон Челси станет телеведущей

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14 ноября 2011, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

wek.com.ua

Челси Клинтон станет ведущей программы "Изменяя жизнь к лучшему" о волонтерской и общественной деятельности на телеканале NBC.



Программа показывается в блоке вечерних новостей на этом телеканале, сообщает The New York Times. Клинтон приступит к работе на NBC уже с понедельника, 14 ноября.

Челси Клинтон единственная дочь бывшего президента США Билла Коинтона и Госсекретаря Хиллари Клинтон. По словам 31-летней Клинтон, она намерена пожертвовать все деньги, заработанные на NBC, в Фонд Билла Клинтона и в больницу при университете Джорджа Вашингтона.