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Дочь Билла и Хиллари Клинтон Челси станет телеведущей

14 ноября 2011, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Билла и Хиллари Клинтон Челси станет телеведущей
wek.com.ua

Челси Клинтон  станет ведущей программы "Изменяя жизнь к лучшему" о волонтерской и общественной деятельности на телеканале NBC.

Программа показывается в блоке вечерних новостей на этом телеканале, сообщает The New York Times. Клинтон приступит к работе на NBC уже с понедельника, 14 ноября.

Челси Клинтон единственная дочь бывшего президента США Билла Коинтона и Госсекретаря  Хиллари Клинтон. По словам 31-летней Клинтон, она намерена пожертвовать все деньги, заработанные на NBC, в Фонд Билла Клинтона и в больницу при университете Джорджа Вашингтона.

ИЧ

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