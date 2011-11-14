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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Правящая партия Франции предлагает вернуть форму в школы

14 ноября 2011, 13:36 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Правящая партия Франции предлагает вернуть форму в школы

   В целях укрепления «духа сплоченности и общей принадлежности к одной школе» «Союз за народное движение» Франции вышел с инициативой предложить  школам вернуться к форме.

   Пока предложение не носит обязательного характера и рассчитано на добровольцев в качестве эксперимента. С единой формой во Франции было покончено в 1968 году. Но с тех пор в стране произошли большие перемены и сегодня  «Союз за народное движение»  считает такие меры необходимыми  не только для стимулирования «духа сплоченности», но и в целях «стирания социального неравенства».

     Это предложение вошло в  список из 15 предложений «Союза за народное движение», предложенных в президентскую программу будущего кандидата от партии - Николя Саркози. В любом случае «решение о применении» такого правила в школах должно пройти обсуждение и согласование администрации школы. Распространение же предложения может быть предусмотрено только в случае поддержки инициативы.

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