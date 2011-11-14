Правящая партия Франции предлагает вернуть форму в школы

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14 ноября 2011, 13:36 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

В целях укрепления «духа сплоченности и общей принадлежности к одной школе» «Союз за народное движение» Франции вышел с инициативой предложить школам вернуться к форме.

Пока предложение не носит обязательного характера и рассчитано на добровольцев в качестве эксперимента. С единой формой во Франции было покончено в 1968 году. Но с тех пор в стране произошли большие перемены и сегодня «Союз за народное движение» считает такие меры необходимыми не только для стимулирования «духа сплоченности», но и в целях «стирания социального неравенства».

Это предложение вошло в список из 15 предложений «Союза за народное движение», предложенных в президентскую программу будущего кандидата от партии - Николя Саркози. В любом случае «решение о применении» такого правила в школах должно пройти обсуждение и согласование администрации школы. Распространение же предложения может быть предусмотрено только в случае поддержки инициативы.