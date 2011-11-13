Коммунисты Франции вновь пытаются пролоббировать однополые браки

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13 ноября 2011, 18:02 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Очевидно тема однополых браков станет одной из главных разыгрываемых карт во время предстоящих президентских выборов 2012 года.

Однополый брак между двумя мужчинами в нынешнюю субботу был символически заключен на юге Франции в городке Кабестани. Правда в этот ра,з несмотря на большой шум и развернутую рекламу вокруг события, мэр города, представляющий коммунистов, все-таки не рискнул идти дальше символического спектакля. Выданное им свидетельство юридической силы не имело, а само событие не было вписано в соотвествующий реестр. По-видимому, опыт коллеги - мэра города Бегль - Ноэля Мамера, нарушившего закон и в 2004 году официально заключившего аналогиный брак, оказался достаточно убедительным. В тот раз мэру-нарушителю на месяц было запрещено выполнять свои обязанности, а брак был аннулирован по решению суда.

Во Франции на сегодняшний день однополые браки запрещены законом, в отличие от таких стран, как Испания, Исландия, Аргентина и т.д. Но попытки его пролоббировать время от времени предпринимают представители соцпартии и компартии Франции.

Вот и в этот раз действия мэра Кабестани были признаны предвыборной провокацией. Как заявил госсекретарь по делам семьи Клод Греф произошедшее в Кабестани это "провокационная предвыборная агитация накануне президентских выборов". В доказательство его слов вокруг дискуссии уже начали объединяться голоса различных узнаваемых во Франции лиц по ту и по другую сторону вопроса.