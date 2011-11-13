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//В мире

Германия надеется на новый этап сотрудничества с новым кабмином Италии

13 ноября 2011, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Германия надеется на новый этап сотрудничества с новым кабмином Италии
Фото с сайта telegraf.by

Руководство Германии надеется на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством, которое должно быть образовано в Риме после отставки с поста премьер-министра Сильвио Берлускони.

Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле "на полях" внеочередного съезда Свободной демократической партии Германии во Франкфурте-на-Майне.

Министр приветствовал одобрение итальянским парламентом дополнительных антикризисных мер и назвал их принятие "важным вкладом на пути создания в Европе союза стабильности", передает BBC. Одновременно Вестервелле отметил, что и при кабинете Берлускони в сотрудничестве ФРГ и Италии были достигнуты определенные успехи и углублены итало-германские отношения.

Тем не менее, с вступлением в должность нового итальянского премьера правительство ФРГ связывает надежду на начало нового этапа во взаимовыгодном партнерстве Италии и Германии в Европе, подчеркнул глава МИД. В настоящее время на Апеннинах ведутся консультации по вопросам формирования временного технического кабинета. 

ЛБ

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