Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//В мире

Президент Италии консультируется, кому раздать кресла кабмина

13 ноября 2011, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Италии консультируется, кому раздать кресла кабмина
Фото с сайта italynews.ru

Президент Итальянской республики Джорджо Наполитано в воскресенье приступил к консультациям по разрешению правительственного кризиса после отставки премьер-министра Сильвио Берлускони.

Первым в Квиринальский дворец прибыл сегодня председатель сената республики Ренато Скифани.

Плотный график консультаций составлен до 17:15 по местному времени, сообщает пресс-служба президентской администрации, передаёт BBC. В списке собеседников главы государства указаны также спикер палаты депутатов Джанфранко Фини, экс-президенты республики Оскар Луиджи Скальфаро и Карло Адзелио Чампи, представители всех парламентских партий и фракций.

В воскресенье вечером ожидается вручение мандата на формирование нового кабинета сенатору Марио Монти.

ЛБ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан