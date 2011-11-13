Президент Италии консультируется, кому раздать кресла кабмина

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13 ноября 2011, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта italynews.ru

Президент Итальянской республики Джорджо Наполитано в воскресенье приступил к консультациям по разрешению правительственного кризиса после отставки премьер-министра Сильвио Берлускони.

Первым в Квиринальский дворец прибыл сегодня председатель сената республики Ренато Скифани.

Плотный график консультаций составлен до 17:15 по местному времени, сообщает пресс-служба президентской администрации, передаёт BBC. В списке собеседников главы государства указаны также спикер палаты депутатов Джанфранко Фини, экс-президенты республики Оскар Луиджи Скальфаро и Карло Адзелио Чампи, представители всех парламентских партий и фракций.

В воскресенье вечером ожидается вручение мандата на формирование нового кабинета сенатору Марио Монти.