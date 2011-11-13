Бразилия ведёт зачистку трущоб столицы, привлечены вертолёты и бронетехника

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13 ноября 2011, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта russobras.ru

В столице Бразилии подразделения полиции при поддержке вертолетов и бронетехники начали масштабную операцию в районе Росинья, который на протяжение десятилетий фактически находился под контролем банд.

Полицейский рейд, направленный против мафии и наркоторговцев, – очередной этап в борьбе с оргпреступностью в преддверии чемпионата мира по футболу 2014 года, сообщает BBC.

Росинья – одна из самых больших фавел (район трущоб) Рио. По оценкам властей, здесь проживает около 100 тысяч человек.