Отставка Берлускони вызвала праздничные гуляния итальянцев

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13 ноября 2011, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта relaxyourself.ru

Отставка Сильвио Берлускони с поста премьер-министра Италии накануне вечером стала поводом для массовых праздничных гуляний на улицах Рима: итальянцы всю ночь пели "Чао, Сильвио!" и танцевали.



Ещё когда премьер-министр только шел к президентскому дворцу чтобы вручить прошение президенту Джорджио Наполитано, люди, мимо которых он проходил, выкрикивали лозунги, требуя от него поскорее покинуть пост премьера,сообщает BBC.

Итальянцы, собравшиеся в центре Рима, восприняли известие о его отставке с криками радости. До утра около итальянского парламента люди скандировали "В отставку!" и "Прощай, Сильвио!" и тут же танцевали.

Напомним, президент Италии принял решение об отставке Берлусконив субботу поздним вечером.