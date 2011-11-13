В США могилу Авраама Линкольна осквернили воры

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13 ноября 2011, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

В США грабители, специализирующиеся на краже меди, повредили памятник на могиле 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна в городе Спрингфилд, штат Иллинойс.

Неизвестные злоумышленники оторвали у одной из статуй, которые украшают мемориал Линкольна, медную саблю, передает Associated Press. Предположительно, медная сабля пропала в период с сентября по ноябрь 2011 года.



Ее пропажу заметил один из сотрудников мемориала. Власти штата намерены починить мемориал в ближайшее время.

Мемориал был разгромлен впервые 100 лет назад: вандалы оторвали от памятника, который изображает офицера времен Гражданской войны, эту же саблю.