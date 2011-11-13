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13 ноября 2011, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Индия намерена закупить дополнительную партию российских вертолетов Ми-17. Индия заказала России 80 Ми-17 и планирует приобрести еще 59 вертолетов, стоимость которых составит около 1 миллиарда долларов, будут заказаны в соответствии с пунктом предыдущего контракта.

Индия заказала в 2008 году первую партию военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 , и они уже поступили в страну. Все 80 вертолетов должны быть введены в строй к 2014 году. Стоимость этих вертолетов составила 1,34 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Средний многоцелевой вертолет Ми-17 является модернизацией хорошо себя зарекомендовавшего Ми-8.

Универсальность и высокие летно-технические характеристики сделали его самым распространенным вертолетом в мире. На сегодняшний день выпущено более 11 тысяч вертолетов семейства Ми-8/Ми-17, которые были поставлены в 80 стран.

Cовременная модификация вертолета Ми-8МТ разработана с учетом опыта боевого применения.

Вертолет предназначен для перевозки грузов и десантников внутри кабины и крупногабаритных грузов на внешней подвеске. Компоновка позволяет минимизировать время высадки из вертолета, что особенно важно при десантировании в условиях боя (36 человек за 15 секунд).