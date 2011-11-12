В Варшаве бузить на Дне независимости полякам помогали немцы, 210 задержанных

Польская полиция в ходе массовых беспорядков, произошедших в Варшаве накануне при праздновании Дня независимости, задержала 210 человек, среди них 92 гражданина Германии.

Кроме того, ранения получили 40 полицейских, уничтожены 14 патрульных автомобилей полиции, сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь коменданта полиции Варшавы Мачей Карчиньский.

Хулиганы также сожгли автомобиль польского телеканала новостей TVN24.

Польша 11 ноября отметила годовщину независимости, провозглашенной в 1918 году. В эту дату в Варшаве было заявлено проведение 23 массовых собраний, митингов и шествий. Самым многочисленным был традиционный Марш Независимости, организованный радикально-националистическими объединениями.

На площади Конституции в Варшаве во время столкновений с участниками марша полиция применила водометы и слезоточивый газ. Демонстранты забрасывали полицейских камнями, бутылками с горючей смесью и петардами, громили и поджигали автомобили на площади Конституции. Сгорел спецавтомобиль телекомпании TVN24, который вел прямую трансляцию с места событий.

"Во время беспорядков на варшавских улицах задержано 210 человек, 40 полицейских были ранены, уничтожено 14 патрульных машин полиции", - сказал Карчиньский.

Среди задержанных - так называемые футбольные хулиганы, которые приехали в Варшаву из других городов Польши, а также представители крайне правых организаций. Половина задержанных во время беспорядков в Варшаве - иностранцы: 92 гражданина Германии, по одному - гражданине Испании, Венгрии и Дании.

"Полиция задержала наиболее агрессивных манифестантов. Граждане задержаны на 48 часов, в обоснованных случаях - до 72 часов", - сказал Карчиньский.

Всю минувшую ночь власти Варшавы приводили в порядок площадь Конституции и улицу Маршалковску, столичная мэрия подсчитывает убытки.

Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал сурово наказать виновных в массовых беспорядках в Варшаве.