Впервые с момента катастрофы на АЭС "Фукусима-1" власти Японии пустили на станцию журналистов. Представители японских и зарубежных СМИ прошли в защитных костюмах по территории АЭС.



Вместе с делегацией журналистов по территории станции прошел министр Японии по вопросам аварий на АЭС Госи Хосоно. Руководство станции показало представителям СМИ футбольный комплекс, расположенный вблизи АЭС. Футбольный комплекс используется в качестве штаб-квартиры в ходе ликвидации последствий катастрофы. Также представителям СМИ разрешили осмотреть с более близкого расстояния здания поврежденных реакторов, передает Интерфакс.