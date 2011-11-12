В Турции спецназ освободил пассажиров и членов экипажа парома "Картепе". Паром был захвачен вечером в пятницу у берегов страны. 18 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадали.



Пассажиры и члены экипажа находились в заложниках в течение 12 часов, передает Интерфакс. Спецназовцы в ходе операции ликвидировали одного человека, захватившего судно. "Вскоре после начала операции на судно высадился спецназ, и нападавший был убит", - заявил губернатор Стамбула Хюсейн Авни Мутлу. "Очевидно, что нападавший был членом террористической организации", отметил губернатор.