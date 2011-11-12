Основатель компании Apple Стив Джобс может посмертно стать "Человеком года" по версии влиятельного американского еженедельника Time. Джобс скончался 6 октября в возрасте 56 лет.



В случае избрания он станет первым в истории журнала, кто удостоится звания "Человек года" посмертно, пишет Вести.ру. Кандидатуру основателя Apple внес на рассмотрение специального экспертного комитета журнала популярный ведущий на американском телеканале NBC Брайан Уильямс. Наряду с Брайаном Уильямсом в экспертную комиссию журнала входят актеры Сет Майерс и Джесси Айзенберг, шеф-повар Марио Батали, адвокат Анита Хилл и лоббист Гровер Норквист.



Другими претендентами на почетное звание являются американский журналист и писатель Майкл Поллан, политик Элизабет Уоррен и тунисский торговец овощами Мохаммед Буазизи, акт самосожжения которого послужил началом массовых народных волнений на Ближнем Востоке.