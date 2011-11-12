Пугачев голосует за Марин Ле Пэн?

Продолжающий оставаться собственником газеты "Франс Суар", Александр Пугачев заявил о вероятности в ближайшие выборы проголосовать за президента национального фронта - Марин Ле Пэн.

И причиной тому не только и не столько его коммерческая деятельность. Продолжающий оставаться собственником испытывающей финансовые трудности газеты «Франс Суар», Александр Пугачев заявил на канале LCI о вероятности в ближайшие выборы проголосовать за президента Национального Фронта - Марин Ле Пэн.

Участвуя в шоу «Медиасфера», имеющий французское гражданство Александр Пугачев ответил, что он склоняется к Марин Ле Пэн. На уточняющий вопрос журналиста не шутка ли это, Пугачев сообщил, что у него есть процентов на 20 такое намерение и добавил что «немногие об этом заявляют (публично)», но он со своей стороны «не понимает почему», так как Марин Ле Пэн «не фашист».

На заявление не замедлила реакция. Французские медиа разразились комментариями о том, что «Франс суар» становится изданием Национального фронта, а в ответном заявлении профсоюза Info Com CGT самой газеты «Франс суар», было сказано, что истинные планы Пугачева наконец-то стали ясны. Однако, как далее было подчеркнуто, Info Com CGT «никогда не допустит того, чтобы «Франс суар» стал новым каналом тезисов крайне правых».

Кстати, в том же шоу Александр Пугачев заявил, что готов продать газету за 1 евро, если найдется покупатель, готовый ее приобрести со всеми ее долгами, насчитывающими сегодня чуть более 3 млн.