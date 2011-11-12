Власти Аргентины осудили поездку принца Уильяма на Фолкленды

В Аргентине власти осудили решение британского принца, герцога Кембриджского Уильяма отправиться в 2012 году на Фолкленды. Предполагается, что с февраля по март в следующем принц будет работать на архипелаге в качестве пилота поисково-спасательного вертолета, передает ВВС.



Напомним, герцог Кембриджский Уильям - военнослужащий. Он проходил службу в рядах кавалерии, флота и авиации и носит звание лейтенанта Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Аргентина оспаривает права Великобритании на Фолклендские острова – британскую заморскую территорию, расположенную на стратегически важном пересечении атлантических и тихоокеанских морских путей. В Аргентине принято называть архипелаг Мальвинскими островами.



