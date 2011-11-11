Во Франции теперь будут вспоминать всех своих солдат

На торжественное мероприятие у Триумфальной арки, посвященное памяти погибших в Первой мировой войне, Николя Саркози прибыл в окружении четырех детей солдат погибших в Афганистане.

Сегодняшнее окружение президента Франции было не случайно. В день, когда с момента зажжения Вечного огня исполнялось 90 лет, Николя Саркози выступил с инициативной сделать 11 ноября днем памяти жертв всех войн, в которых погибли французские солдаты.

Очевидно не последней причиной такой идеи стал тот факт, что во Франции на сегодняшний день совсем не осталось ветеранов Первой мировой войны. Последний из них – Лазар Понтиселли умер два года назад. В то же время во Франции насчитывается достаточное число погибших и ветеранов в других горячих точках и в другое время. Как заявил президент Франции в своем выступлении, "все погибшие в зарубежных операциях в Индокитае, Суэце, Северной Африке, а также на Балканах, Ближнем Востоке, Чаде, Кот-д'Ивуаре, Афганистане, имеют право на уважение и честь от нации, обязанной тем, кто пожертвовал ради нее своей жизнью ".

Президент Саркози уточнил, что никаких мемориалов закрыто не будет. Также, как, впрочем, не будет и отмены памятных дат, о чем накануне сообщил министр по делам ветеранов Марк Лаффинер.

Законопроект о соотвествующих изменениях, как уточнил Николя Саркози, в «ближайшие недели» должны будут внести в Национальное Собрание.