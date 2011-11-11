В Турции неизвестные захватили паром с людьми

В Турции в пятницу вечером захвачен паром, следовавший из Стамбула в пригород Измит, на борту парома находятся 23 человека, он захвачен группой из пяти неизвестных.



Захватчики обезвредили команду судна, их требования пока неизвестны, сообщает РИА Новости.

По информации мэра города Измит Ибрагима Караосманоглу, захватчики являются членами экстремистской Курдской рабочей партии и в скором времени планируют сделать заявление. По поступающим данным, у террористов на борту парома есть бомба.