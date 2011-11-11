Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за ужесточение санкций в отношении Ирана, а недавний доклад МАГАТЭ о ядерной программе Тегерана она назвала "вызывающим тревогу".



Об этом глава германского руководства заявила сегодня в интервью газете "Лейпцигер фольксцайтунг".



По словам Меркель, согласно докладу МАГАТЭ, Иран занимался созданием атомной бомбы, она выразила мнение - "очевидно, что Иран не раскрывает всех карт".



Канцлер Германии подчеркнула, что, "средства, которыми мы можем вынудить Иран к большей прозрачности, не исчерпаны. Среди них на первом месте находятся санкции. Они должны быть расширены, насколько это возможно", - цитирует Меркель ИТАР-ТАСС.



Также она напомнила, что "имеется целый ряд стран, которые по принципиальным соображениям не исключают военного удара по Ирану". Однако, по ее мнению, прежде всего, необходимо добиться дипломатического решения проблемы. Меркель добавила, что Германия готова внести в мирное урегулирование возникшей ситуации вокруг Ирана и свой вклад.