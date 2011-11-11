Новое коалиционное правительство Греции приняло присягу

В пятницу в Греции новое коалиционное правительство во главе с премьером Лукасом Пападемосом приняло присягу, церемонию которой совершил архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним.



В состав правительства вошли представители правящего Всегреческого социалистического движения (ПАСОК), правоцентристской партии "Новая демократия" и правой партии Народный православный сбор (ЛАОС).



Церемония проводилась в Президентском дворце в присутствии президента страны Каролоса Папульяса. Сорок девять новых членов правительства поклялись на Евангелии именем Святой Троицы соблюдать конституцию страны.



Новый премьер объявил, что правительство будет носить переходный характер, а его главной целью будет реализация кредитного соглашения с ЕС.



В правительстве сменились, в частности, министры внутренних дел, иностранных дел и обороны. МИД Греции возглавил бывший еврокомиссар Ставрос Димас, министром обороны стал бывший мэр Афин Димитрис Аврамопулос (оба - от оппозиционной правоцентристской "Новой Демократии"). Всего правоцентристская оппозиция делегировала в правительство семь человек. Министром внутренних дел, ответственным за административное управление, стал Анастасиос Янницис от крупнейшей левоцентристской ПАСОК. Еще четверо новых членов кабинета делегированы ультраправой партией ЛАОС, передает РИА Новости.



Свои посты в новом правительстве сохранили: Эвангелос Венизелос, занимающий пост заместителя главы правительства и министра финансов; Теодорос Панголос - второй заместитель премьера Греции.







