Сутки до отставки Берлускони? Сенат Италии утвердил антикризисный пакет

Верхняя палата парламента Италии в пятницу утвердила пакет мер по бюджетной консолидации. За пакет проголосовали 156 человек, 12 высказались против, один сенатор воздержался.

Среди мер по стимулированию роста экономики страны и сокращению госрасходов содержатся такие шаги, как передача в частное пользование активов и земель сельскохозяйственного назначения, либерализация законодательства для коммунальных служб и предложения по трудовой реформе.

Предусматривается законом и проведение пенсионной реформы, согласно которой с 2026 года пенсионный возраст для мужчин и для женщин составит 67 лет. Также в Италии будут повышены акцизы на бензин и дизельное топливо.

Теперь этот пакет должен быть передан на рассмотрение палаты депутатов. Голосование намечено на субботу, напоминает РИА Новости.

Когда обе палаты парламента завершат голосование по этому вопросу, Сильвио Берлускони, как ожидается, подаст в отставку.