Тонны эйфелевых башен изъяты французской полицией

Кто из туристов, хоть раз побывавший в Париже, не припомнит многочисленные толпы продавцов, как правило смуглолицых, с десятками миниатюрных эйфелевых башен и других узнаваемых символов Франции вокруг всего, куда это только можно повесить.

Теневой бизнес с невероятным ежегодным оборотом, до которого ранее у властей не доходили руки, в этот раз взят в серьезный оборот.

Почти 300 тонн сувениров, в основной массе миниатюры Эйфелевой башни, были изъяты в ходе операции против нелегальной торговли на складе в пригороде Парижа - городе Обервиль, - сообщил полицейский источник.

Следователям, работавшим в этом направлении в течение нескольких месяцев, в начале сентября удалось обнаружить магазин, расположенный в третьем округе Парижа, работавший "исключительно с уличными торговцами", которых оказалось около сотни.

В начале этой недели полиция арестовала менеджера магазина, его жену, сына и бывшего менеджера, - все выходцы из Китая. Предпринимателям вменяется в вину использование «черной» рабочей силы, работа без чеков, укрытие от налогов и т.д.

Согласно французскому законодательству, за подобное нарушение сегодня грозит полгода тюрьмы и 3750 евро штрафа.

Борьба с нелегальными торговцами стала сегодня одним из приоритетных направлений работы французской полиции. С марта по сентябрь текущего года ими уже было задержано 4000 продавцов-нелегалов.