Италия будет вынуждена выйти из зоны евро - Рубини

Советник президента США по экономике Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что Италия, скорее всего, будет вынуждена покинуть еврозону и вернуться к своей валюте - лире.



Чтобы справиться с долговым кризисом, одна из крупнейших экономик Европы будет вынуждена вернуться к собственной валюте, однако, выход Италии из валютного союза может привести к полному разрушению еврозоны.



Об этом Нуриэль Рубини написал в своей колонке в газете Financial Times: "Выход из еврозоны страны с такими объемами экономики приведет к распаду союза, такая вероятность постоянно растет".



Советник президента США утверждает, что даже реструктуризация долга Италии не сможет решить ее экономические проблемы, так как это принесет только временное облегчение. А кроме госдолга экономика Италии страдает от недостатка конкурентоспособности, высокого дефицита платежного баланса и замедления темпов роста.



В настоящее время задолженность Италии составляет €1,9 трлн, это больше, чем у Греции, Ирландии, Испании и Португалии вместе взятых. В 2012 году Италии нужно погасить облигаций на €120 млрд и выплатить в качестве процентов еще €46,5 млрд.







