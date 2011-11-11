Душанбе готов вместе с Москвой искать пути разрешения проблемы с летчиками

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон готов совместно с Россией искать пути разрешения ситуации, сложившейся с пилотами российской авиакомпании Rolkan Investments Ltd.



Высокопоставленный источник в правительственных кругах Таджикистана сообщил, что "вчера в ходе встречи Рахмона с российским послом Юрием Поповым президент заявил, что он готов вместе с Россией искать пути разрешения проблемы" с летчиками, приговоренными таджикским судом к длительному заключению.



Источник добавил, что "Рахмон также сообщил о большей степени озабоченности этим судебным процессом. Однако президент Таджикистана указал послу и на то, что наша республика - правовое государство и пути урегулирования должны лежать исключительно в рамках соблюдения норм международного права", - цитирует его Интерфакс.



Сегодня российский посол в Таджикистане Юрий Попов срочно возвращается в Москву. Накануне дипломат был принят лично президентом республики Эмомали Рахмоном и обсудил с ним судьбу приговоренного к заключению в тюрьме российского летчика Владимира Садовничего. Подробности разговора не сообщаются, однако стало известно, что Душанбе согласился решить проблему с Москвой полюбовно. Тем более, что Россия уже готовится к высылке более двухсот таджиков со своей территории.



По словам главы ФМС России Константина Ромодановского, в настоящее время готовится высылка из РФ порядка 100 граждан Таджикистана, ранее совершивших правонарушения. Кроме того, в Москве за нарушение миграционного законодательства были задержаны еще 134 гражданина Таджикистана, которых также ждет высылка с территории РФ.