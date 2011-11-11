Карл Лагерфельд украсил витрины парижского Le Printemps к Рождеству

В Париже, в одном из крупнейших универмагов города - Le Printemps, прошла презентация десятка праздничных витрин, посвященных разным городам мира. Впервые декорации были созданы в коллаборации с модным брендом, им стал дом моды Chanel.



Витрины представляют собой сам Париж, а также Токио, Шанхай, Нью-Йорк, Лондон и Москву. На шоу приехал знаменитый дизайнер, глава дома Chanel Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) и актриса Ванесса Паради. На бульваре Османн даже пришлось ограничить движение транспорта. Куклы, анимации и прочие изысканные декорации, украшающие витрины, были сделаны по мотивам коллекций Chanel. На витрине, посвященной Парижу - дюжина Лагерфельдов, карабкающихся на Эйфелеву башню и снимающих все и всех подряд. Витрины Le Printemps будут украшены так до самого января и даже чуть дольше.