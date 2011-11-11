Договор о вступлении Хорватии в Евросоюз подпишут 9 декабря

Договор о вступлении Хорватии в Европейский Союз подпишут 9 декабря. Для вступления договора в силу требуется его ратификация всеми 27 странами ЕС. Документ будет подписан в Брюсселе в рамках саммита Евросоюза.



Об этом РИА Новости сообщил представитель Совета ЕС. Проект договора о вступлении в ЕС Загреб получил 17 сентября. Подписание данного договора открывает для Хорватии перспективу вступления в ЕС с 1 июля 2013 года. Переговоры о присоединении Хорватии длились в течение шести лет.



