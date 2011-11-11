ЮНЕСКО приостанавливает часть своих программ до 2012 года.

Решение о приеме в ЮНЕСКО Палестины, повлекшее за собой отказ от финансирования со стороны Соединенных Штатов, сегодня получило дальнейшее развитие.

Внезапно возникший дефицит в 65 миллионов долларов привел к вынужденному решению о приостановлении части программ ЮНЕСКО.

«Ситуация, и я взвешиваю свои слова, сложная», - заявила в четверг Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова перед представителями членов-государств. С прекращением финансового вклада Соединенных Штатов и, в меньшей степени, Израиля, бюджет на 2012 год должен будет сократиться в размере около $ 65 млн, что составляет 22% от общего бюджета.

Приостановив некоторые из своих программ до конца года, ЮНЕСКО удастся сэкономить $ 35 млн.

Впрочем, как уточнил представитель ЮНЕСКО, деятельность организации не прекращается. « Мы уважаем уже взятые на себя обязательства, но с этого момента и до конца года новые расходы будут исключены».

Но в любом случае, этого решения будет недостаточно для ближайших двух лет. В связи с этим обстоятельством Генеральный директор ЮНЕСКО аннонсировала меры, на которые организация должна будет пойти, сталкиваясь с дефицитом в размере $ 143 миллионов. Как уточнила Ирина Бокова, для решения проблемы она готова "пойти на радикальные меры», такие как "сокращения административных расходов, а также передачу приоритета в деятельности ЮНЕСКО - агентствам." Кроме того, с нынешнего четверга в ЮНЕСКО открыт чрезвычайный фонд для пожертвований от учреждений, фондов и частных лиц, который размещается на сайте агентства.