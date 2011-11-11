В Египте 11 ноября закрыли пирамиды, испугавшись магии чисел

Власти Египта в пятницу, 11 ноября приняли решение закрыть для посещений Великие пирамиды, чтобы не допустить на плато Гиза ритуальных празднований в день магии чисел.



Некоторые группы намеревались отметить временное сочетание 11/11/11 в 11 часов 11 минут и 11 секунд по местному времени внутри одной из древнеегипетских пирамид, передает ИТАР-ТАСС. В стране поднялся шум о планах «иудеев» и «масонов» устроить у подножия пирамид «день шайтана». Для общего спокойствия пирамиды решено было закрыть.



В социальной сети несколько дней назад появились объявления о планах организовать у пирамид в Каире празднества в день магии цифр в момент, когда число «11» сойдется воедино шесть раз, а цифра «1» предстанет в виде «временного палиндрома».