Друзья экс-президента Израиля, осуждённого за изнасилования, боятся за его жизнь

Высший суд справедливости в Тель-Авиве в четверг оставил в силе приговор экс-президента Израиля Моше Кацава за изнасилования, сексуальные домогательства и попытки помешать ходу следствия.

Моше Кацав отметил, что решение суда весьма рассердило его, но сломить его никому не удастся. Однако близкие друзья бывшего президента, предпочитающие комментировать происходящее анонимно, выражают опасения по поводу возможного суицида Кацава: они боятся, что 65-летний Моше Кацав предпочтет смерть позору и покончит с собой до 7 декабря, когда ему предписано явиться в тюрьму, отмечает newsru.co.il.

Напомним, несколько месяцев назад Моше Кацава признали виновным в двух случаях изнасилований и в ряде более мелких преступлений сексуального характера. А в четверг единогласным решением судьи отклонили апелляцию Кацава и оставили в силе обвинительный приговор, вынесенный этой весной окружным судом Тель-Авива — семь лет заключения, два года условно и штраф потерпевшей.