Ангела Меркель опровергла слухи о реформировании еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Траяном Бэсеску в Берлине опровергла слухи о реформировании еврозоны.

По словам Меркель, единственная цель, которую преследует Германия, - это стабилизация еврозоны в тех границах, в которых она существует сейчас, передает Reuters.

Канцлер Германии пояснила, что стабилизация возможна только при условии, когда будут проведены достаточные реформы. "Италия должна вернуть доверие к себе. Меры экономии необходимо принять как можно быстрее", - сказала Меркель, отметив, что политическая неопределенность в Италии после отставки главы правительства Сильвио Берлускони не должна затянуться. По мнению Меркель, Италия на правильном пути, но время поджимает, передает Лента.ру.

"АН" сообщали, что Франция и Германия обсуждают идею реформирования валютного блока Евросоюза, они намерены сделать зону евро более интегрированной, но меньшей по количеству стран-участников еврозоны. А партия Христианско-демократический союз, возглавляемая канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подготовила резолюцию о возможном выходе отдельных стран из зоны евро.