Суд Израиля подтвердил приговор экс-президенту Моше Кацаву (ВИДЕО)

Верховный суд Израиля подтвердил приговор экс-президенту страны 68-летнему Моше Кацаву. Моше Кацав был президентом Израиля с 2000 по 2007 год. В марте этого года он был признан виновным и изнасиловании своей подчинённой и других преступлениях сексуального характера и приговорен окружным судом Тель-Авива к семи годам тюремного заключения.

Вину Кацав не признал и подал апелляцию. И вот теперь в этом деле поставлена точка. Моше Кацав должен начать отбывать срок с 7 декабря. Кацав подал апелляцию в Верховый суд, отметив, что все сексуальные контакты с подчиненной происходили с обоюдного согласия.