В восемьдесят лет бизнес только начинается

Пройдя восемьдесятилетний рубеж пара французских пенсионеров решила открыть свою булочную. Тряхнуть стариной или вспомнить молодость? В свое время Сюзан и Жордж уже проходили эти путем. В 1955 году появилась их первая булочная. Сегодня же, в возрасте 81 и 84 года пенсионеры решили опять вернуться к бизнесу. «Если мы хотим жить как старики, можно все так и оставить. Мы в хорошей форме и мы будем делать то, что мы можем». Жорж планирует делать каждую ночь около 400 батонов хлеба и багетов (длинных французских батонов).

И все-таки основной мотивацией для возврата в бизнес стала иная причина - финансовая. Сегодня пара на двоих получает 1000 евро. Последние 12 лет им все туже и туже приходилось затягивать пояса.

Получив при пенсиях в 400 и 600 евро отказ в кредите, пенсионеры нашли фирму, любезно согласившуюся арендовать им технику, которая с 1978 года - момента закрытия их первой булочной, значительно усовершенствована.

Теперь пенсионеры планируют работать от 8 до 10 часов в день и рассчитывают добавить к своему трудовому стажу еще несколько лет.