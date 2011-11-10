Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уйдет отставку до конца текущей недели

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уйдет в отставку до конца текущей недели. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник из дипломатических кругов Европейского Союза.



Ранее в четверг стало известно, что Берлускони пообещал уйти в отставку после того, как будет принят закон, направленный на стабилизацию экономической ситуации в стране. Закон также должен был включать в себя антикризисные меры, согласованные с руководством ЕС. Днем ранее премьер заявлял, что готов уйти в отставку после принятия мер бюджетной экономии.