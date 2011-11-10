В Германии партия Меркель представила документ о выходе стран из зоны евро

В Германии партия Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемая канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подготовила резолюцию о возможном выходе отдельных стран из зоны евро.



Резолюция партии Меркель будет представлена для обсуждения на открывающийся ежегодный съезд правящей партии ФРГ, который состоится на предстоящей неделе, об этом сообщило в четверг агентство деловых новостей Блумберг.



По данным агентства, документ содержит положение, касающееся всех государств еврозоны, которые не хотят или не в состоянии выполнять ее финансово-экономические требования, в связи с этим, любое из этих государств может покинуть зону евро, сохраняя при этом свое членство в Евросоюзе.



Депутат парламента от партии ХДС Норберт Бартель заявил: "Я уверен, что эта резолюция будет принята съездом. Не следует задерживать те страны, которые по собственной воле хотят покинуть еврозону".



Аргументы Недели ранее сообщали, что Берлин и Париж готовят кардинальную реформу еврозоны, которая предусматривает создать зону евро более интегрированной, но меньшей по количеству стран-участников еврозоны, то есть реформа еврозоны предусматривает создание федеративного ядра с единой экономической и налоговой политикой.