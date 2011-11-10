Франция и Германия намерены создать новую зону евро

Франция и Германия обсуждают идею реформирования валютного блока Евросоюза, они намерены сделать зону евро более интегрированной, но меньшей по количеству стран-участников еврозоны.



Об этом заявили источники Reuters, которые утверждают, что Франция и Германия в последние месяцы вели интенсивные переговоры по вопросу реформирования еврозоны "на всех уровнях". Один из источников Reuters считает, что двигаться в этом направлении надо с большой осторожностью, необходимо составить список стран, которые не хотят, либо не могут быть членами еврозоны, объединяющей в настоящее время 17 государств.



Однако, еще один источник агентства утверждает, что идея о возможной реформе блока пока не получила развития, пока она остается только на уровне обмена мнениями. А кроме того, многие члены ЕС наверняка выступят против столь радикального пересмотра модели евроинтеграции, считает источник.



Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози на саммите G20, состоявшемся в Каннах в начале ноября, впервые признали, что Греция может выйти из состава еврозоны. По мнению лидеров двух стран, если рынки скоро не успокоятся, не исключено, что Европе могут потребоваться гораздо более радикальные преобразования, включая сокращение числа участников еврозоны. А по мнению Ангелы Меркель, для того, чтобы вернуть доверие рынков, в договор о Европейском союзе необходимо внести изменения.



Напомним, для борьбы с кризисом, лидеры Евросоюза одобрили расширение стабфонда еврозоны до 1 триллиона евро с 440 миллиардов к началу декабря. По их мнению, это поможет Греции в борьбе с долговым кризисом, а также Италии.