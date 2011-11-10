В Женеве состоится заключительная встреча РГ по присоединению России к ВТО

В Женеве в четверг состоится заключительный формальный раунд консультаций Рабочей группы (РГ) по присоединению России к Всемирной торговой организации (ВТО).



По итогам встречи в штаб-квартире ВТО будет подписан пакет документов по вступлению России в торговую организацию, и, таким образом, завершится процесс, который длился почти 18 лет. По данным экспертов, вступление в ВТО обеспечит России прирост ВВП в 1,2 проц и в абсолютных показателях - 20 млрд долларов.



В пакет документов входят доклад Рабочей группы, с изложенным комплексом прав и обязательств, которые Россия примет на себя по итогам переговоров; список обязательств по тарифным уступкам в области товаров и по уровню поддержки сельского хозяйства; перечень обязательств по услугам; протокол о присоединении, юридически оформляющий достигнутые договоренности; проект решения генерального совета ВТО.



После того, как пакет документов будет принят, Рабочая группа, в которую входят более 60 стран, будет распущена, а документы - переданы на одобрение министерской конференции Организации. Ее запланировано провести в Женеве 15-17 декабря 2011 года, когда Россия будет официально приглашена в ВТО, после чего потребуется ратификация пакета документов российским парламентом.



Встреча Рабочей группы в Женеве изначально запланирована на два дня, однако существует вероятность, что пакет документов будет одобрен уже на сегодняшнем заседании, передает ИТАР-ТАСС.