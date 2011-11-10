На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7

На востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,7. В провинции Ван спасатели вытащили из-под завалов 20 раненых, еще около 100 человек могут находиться под завалами.



По данным турецкой сейсмологической станции Кандили, эпицентр нынешнего землетрясения находился в уезде Эдремит, его очаг залегал на глубине пяти км. А по данным геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,7, а его эпицентр залегал на глубине четырех км.



В район разрушений направлена группа из 200 спасателей, техника и предметы первой необходимости для местного населения, сообщает телеканал CNN Turk.