Тимошенко перестала самостоятельно ходить

У Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО Киева значительно ухудшилось состояние здоровья. По словам адвоката экс-премьера Украины Сергея Власенко, Тимошенко не может самостоятельно передвигаться.



По словам Власенко, на встречу с ним в СИЗО Юлия Тимошенко 9 ноября пришла с помощью сотрудников следственного изолятора. У экс-премьера проблемы с позвоночником. "Она практически не встает с постели", - цитирует слова адвоката ИТАР-ТАСС. Врачи, осмотревшие Юлию Тимошенко, рекомендовал ей постельный режим и не находиться в помещениях, где температура ниже 14-15 градусов тепла.