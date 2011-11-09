Тимошенко перестала самостоятельно ходить
9 ноября 2011, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]
У Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО Киева значительно ухудшилось состояние здоровья. По словам адвоката экс-премьера Украины Сергея Власенко, Тимошенко не может самостоятельно передвигаться.
По словам Власенко, на встречу с ним в СИЗО Юлия Тимошенко 9 ноября пришла с помощью сотрудников следственного изолятора. У экс-премьера проблемы с позвоночником. "Она практически не встает с постели", - цитирует слова адвоката ИТАР-ТАСС. Врачи, осмотревшие Юлию Тимошенко, рекомендовал ей постельный режим и не находиться в помещениях, где температура ниже 14-15 градусов тепла.