Президент Италии уверен в скорой отставке Берлускони

Президент Италии Джорджо Наполитано уверен в готовности председателя Совета министров Сильвио Берлускони в скором времени уйти в отставку. В отставке Берлускони "нет никаких сомнений", - заявил Наполитано.



Берлускони сообщит о роспуске возглавляемого им правительства, заявил глава государства. Наполитано подтвердил, что отставка Берлускони ожидается после принятия парламентом Италии пакета антикризисных мер. "В скором времени у нас либо будет сформировано новое правительство, которое сможет располагать поддержкой парламента, либо парламент будет распущен. В таком случае сразу же начнется предвыборная кампания, так как нам нужно будет как можно быстрее организовать выборы", - цитирует президента Италии Интерфакс.