МИД РФ: Россия против военной операции в отношении Ирана

В МИД РФ заявили в среду, что Россия выступает против проведения военной операции в Иране, так как этот шаг будет иметь непредсказуемые последствия для всей глобальной безопасности.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что "любое применение силы допустимо только в порядке самообороны или по решению СБ ООН. Никаких решений на эту тему или по этому вопросу Совбез не принимал. Мы не видим никаких предпосылок для принятия таких решений в будущем".



По словам Сергея Рябкова, последствия возможного нелегитимного применения силы и в без того чрезвычайно неспокойном, крайне взрывоопасном регионе могут иметь непредсказуемые и тяжелые последствия, в том числе и для глобальной безопасности.



"Наша реакция будет формироваться, исходя из базовых оценок понимания происходящего, пока мы не можем реагировать на то, чего нет и до чего, как мы надеемся, все-таки не дойдет. Мы рассчитываем, что здравый смысл здесь возобладает, мы очень на это надеемся. Мы к этому призываем всех партнеров", - цитирует заместителя министра российского МИД ИТАР-ТАСС.



В МИД РФ отмечают, что доклад генерального директора МАГАТЭ по Ирану вызывает в Москве серьезное разочарование и недоумение, так как он трансформируется в источник нового нарастания напряженности вокруг иранской ядерной программы. "Еще до официального распространения среди государств-членов МАГАТЭ в Вене доклад стал поводом для домыслов, слухов, политических сплетен, что, конечно, не делает чести тем, кто занимается раскручиванием нынешней информационной шумихи", - считают в российском дипломатическом ведомстве.



Кроме того, Москва считает доклад несвоевременным, никаких новых убедительных данных о наличии у Ирана военной ядерной программы, которые требовали бы немедленной публикации или действий, "ни у кого нет". В МИД России заявили, что публикация может помешать дипломатическому диалогу с Тегераном, а доклад МАГАТЭ стал поводом для домыслов.



Напомним, согласно докладу МАГАТЭ, Иран якобы проводил тесты, целью которых была разработка ядерного оружия.