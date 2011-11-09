Обнаружена гробница Александра Великого и Ковчег Завета

Руководитель исследовательской группы "Пифия" Николаос Кумардзис сообщил, что на греческом острове Тасос, по всей видимости, обнаружены гробница Александра Великого и Ковчег Завета.



Ученые-исследователи научно обосновали свою уверенность в том, что названные достопримечательности находятся именно на Тасосе. Об этом сообщает портал grekomania.ru, информационный партнер министерства культуры и туризма Греции.



Николаос Кумардзис также рассказал, что находкам предшествовала серия любительских раскопок в одном из районов острова Тасос, именно эти любительские раскопки и привели к таким довольно неожиданным результатам.